Действующий олимпийский чемпион не смог квалифицироваться на ОИ‑2024

Американский пловец Калеб Дрессел занял третье место на дистанции 100 метров вольным стилем в рамках национального отбора для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Дрессел занял третье место с результатом 47,53 секунды. Первым в заплыве стал Крис Гильяно (47,38), второе место занял Джек Алекси (47,47).

Таким образом, действующий олимпийский чемпион Дрессел не примет участие в данной дисциплине на ОИ в столице Франции, однако спортсмен завоевал право участия в эстафете 4×100 м.

Дрессел — семикратный олимпийский чемпион и 15‑кратный чемпион мира.