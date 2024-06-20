Допущенный до ОИ велогонщик Александр Власов отказался от участия в Олимпиаде

Российский велогонщик Александр Власов отказался от участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Профиль гонки на Олимпиаде, как я и изначально говорил, не совсем мне подходит. По этой причине и в связи с плотным календарём по гонкам за мою профессиональную команду я принял решение отказаться от участия», — приводит слова Власова «Матч ТВ».

Напомним, ранее спортсмен вошёл в список первых 14 россиян, допущенных до участия в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Этим летом 28-летний велогонщик профессиональной команды BORA‑Hansgrohe примет участие в престижных супермногодневках «Тур де Франс» и «Вуэльта». В апреле Власов занял второе место в общем зачёте велогонки «Тур Романдии», которая включала в себя пять этапов, проходивших в Швейцарии.