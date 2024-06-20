Допущенный до Игр российский атлет отказался от поездки на Олимпиаду

Российский велогонщик Александр Власов, которого Международный олимпийский комитет допустил до участия в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, принял решение отказаться от поездки во французскую столицу. Газета.Ru

«Профиль гонки на Олимпиаде, как я и изначально говорил, не совсем мне подходит. По этой причине, и в связи с плотным календарем по гонкам за мою профессиональную команду, я принял решение отказаться от участия (в Играх)», — сообщил Власов. Матч ТВ

Власову 28 лет, в 2021 году он занял четвертое место в зачете веломногодневки «Джиро д'Италия», становился седьмым по итогам «Вуэльты Испании». Является победителем чемпионатов России в групповой и индивидуальной гонках. ТАСС