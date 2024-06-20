Винер оценила выступления российских гимнасток в квалификации Игр БРИКС

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер осталась довольна выступлениями российских спортсменок в квалификации Игр БРИКС. Об этом она рассказала ТАСС.

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"Квалификация прошла прекрасно. Были какие-то разногласия у судей, были протесты, эти протесты когда-то удовлетворяли, когда-то - нет. Менялись места у гимнасток благодаря тому, что снова пересматривали оценки и приходили к выводу, что нужно поднять или не поднимать баллы. Все было как на больших крупных соревнованиях", - сказала она.



"Я всегда говорила - у нас все одинаковые, поэтому у нас всегда из двух спортсменок развевалось два флага, первое и второе место. И сейчас так же. Например, у юниорок все девочки, которые выступали, попали в финал, каждый в своем виде. [Ульяна] Янус попала в ленте, [Николь] Римарачин Диас - в обруче, Евгения Канаева, которую вы называете черной лошадкой, попала в многоборье. Я ее просто вырвала из плена, как поет Пугачева - я вырвалась из плена. Так вот из плена ее вырвала я, потому что ни на каких соревнованиях она не занимала особо мест. Но когда я ее увидела, я поняла, что эта девочка имеет будущее, и поставила ее на эти соревнования. Она выступила и доказала, что она выступает прекрасно. Ковшова Арина попала в финал многоборья и в один вид. То есть у нас все гимнастки, которые выступали, все до одной попали в финал. [София] Ильтерякова даже, которая делала два вида, попала в мяч. Поэтому я очень довольна, что все девочки показали свои результаты", - добавила Винер.



Игры БРИКС проходят в Казани и завершатся 23 июня. Всего на соревнованиях будет разыграно 387 комплектов наград. Сборная России досрочно стала победителем медального зачета.