Каноист Павлов оценил лишение его нейтрального статуса за поддержку Путина

Россиянин Михаил Павлов, лишенный Международной федерацией каноэ (ICF) нейтрального статуса за поддержку в социальных сетях президента России Владимира Путина, считает, что ICF слишком сильно погрузилось в политику. Об этом Павлов сообщил ТАСС.

Российский каноист был лишен нейтрального статуса перед стартом олимпийской квалификационной регаты, которая проходила в мае в Венгрии.

"За что меня лишили статуса? Им не понравилось, что я в соцсетях поддерживал президента своей страны, а поддержку президента они приравнивают к поддержке СВО. Нам и так уже запретили выступать без флага и гимна, а углубляться совсем в политику, я считаю, это уже перебор с их стороны", - сказал Павлов.



"Я планирую снова подать заявку на нейтральный статус. Думаю, займусь этим уже после парижской Олимпиады, чтобы попасть на чемпионат мира, который пройдет в Узбекистане", - добавил собеседник ТАСС.



Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Самарканде с 23 по 25 августа.