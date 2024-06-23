Министр спорта Татарстана подвел итоги Игр БРИКС

Игры БРИКС в Казани задали высокую планку для остальных соревнований. Такое мнение журналистам высказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Положа руку на сердце, много было сложностей, несмотря на наш большой опыт проведения соревнований, - сказал Леонов. - Проект, который мы сделали, был совершенно новый, в новом формате. В рамках БРИКС таких соревнований еще не проводилось, мы задали высокую планку. Думаю, что многие спортсмены сравнивают уровень подготовки с олимпийским".



"Думаю, что за этим форматом большое будущее. Медийная подсветка проекта получилась хорошей, невероятное количество просмотров. Довольны спортсмены, которые приехали из 84 стран, это порядка 4 500 спортсменов. Огромное спасибо за доверие Владимиру Владимировичу Путину, он доверил нам этот проект. Зрителей пришло невероятное количество, средняя загрузка у нас была 82%. На финалах так вообще была перезагрузка", - добавил он.



Соревнования в Казани завершатся 23 июня, всего разыгрывается 387 комплектов медалей. Сборная России стала досрочным победителем медального зачета.