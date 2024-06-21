Рекордсменка по плаванию Чикунова ответила на обвинения в допинге

Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала обвинения в допинге, которые обострились после установления ею мирового рекорда.

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— Большинству, конечно, были неимоверно рады твоему уникальному достижению, но были и те, кто хейтили тебя за рекорд. Основной аргумент, что срезать полторы секунды, про которые ты сказала, без допинга невозможно. Как ты сумела это сделать?

— Я думаю, всё просто. Это налаженный тренировочный процесс. Это большая команда, которая работает со мной. Это врачи сборной, это массажисты сборной, это в первую очередь мой тренер Вита Владимировна Новожилова. Помощь врачей, если случаются непредвиденные обстоятельства, болезнь, либо травма, в общем, все сразу же приходят мне на помощь. Поэтому это огромный штаб, который трудится для спортсменов, за что им большое спасибо.

А если отвечать на то, что хейтят за допинг, то, честно говоря, это просто смешно, потому что как минимум один из пунктов ратификации мирового достижения — это допинг-контроль. Я в тот же день после дистанции пошла сдавать пробу. Раз уж ратифицировали, значит, очевидно, что все чисто.

Ну, честно, это просто смешно, особенно вот про допинг читать. Ну, как такое возможно? Ну, как я состоявшийся спортсмен, понимающий, какая на мне ответственность, могу принимать допинг? Я не понимаю, – сказала Чикунова в эфире ютуб-канала «Дисциплина».

Напомним, в 2023 году на чемпионате России Евгения Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2 минуты 17,55 секунды.