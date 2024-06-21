Винер заявила, что среди российских спортсменов нет предателей

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер ответила на вопрос о своем отношении к атлетам, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе, отметив, что среди них нет предателей. ТАСС

«Нейтральный статус на Олимпиаде — это выбор каждого, как сказал наш президент. У нас демократичная страна, у нас нет предателей в нашей стране», — сказала Винер. Газета.Ru

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в международных турнирах. Позднее рекомендации были смягчены, а в декабре 2023‑го глава МОК Томас Бах заявил, что организация допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до летних Олимпийских игр‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе. Атлеты смогут выступать в Париже без флага, гимна и других национальных символов. Матч ТВ