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Мамедов о том, что Кривицкая отказалась жать руку Гучмазовой: «Не права международная федерация, которая этот бардак допустила»

Ильгар Мамедов высказался о конфликте между украинской и грузинской шпажистками.

Мамедов высказался о конфликте между украинской и грузинской шпажистками
© Sports.ru

На чемпионате Европы по фехтованию в Базеле украинка Елена Кривицкая после поединка отказалась пожимать руку грузинке Майе Гучмазовой. Обе спортсменки родились в России.

«Правила работали десятилетиями, а тут сделали какое‑то негласное исключение не пожимать руку. У нас поединки заканчиваются не после итогового счета на табло, а после пожатия руки. Это было прописано, и все выполняли. Правила должны быть одинаковыми для всех. Не должно быть такого, что этим она пожимает руки, а тем нет. В этой ситуации не права международная федерация, которая этот бардак и допустила», – сказал глава Федерации фехтования России.
Летние виды спорта
Елена Кривицкая
Ильгар Мамедов