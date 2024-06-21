Ильгар Мамедов высказался о конфликте между украинской и грузинской шпажистками.

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На чемпионате Европы по фехтованию в Базеле украинка Елена Кривицкая после поединка отказалась пожимать руку грузинке Майе Гучмазовой. Обе спортсменки родились в России.