«Кабаева находится в своей тарелке, ее советы уникальны». Батыршина — о тренерской карьере чемпионки ОИ

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева, занимаясь тренерской деятельностью, находится в своей тарелке, она дает уникальные советы гимнасткам, заявила серебряный призер Игр 1996 года Яна Батыршина.

Соревнования по художественной гимнастике в рамках Игр БРИКС проходят 21 и 22 июня.

— Как вы оцениваете тренерский путь Алины Кабаевой?

— Я только счастлива, что Алина занимается своим любимым делом, это ее предназначение. У нас получилась еще одна площадка, и, как мы видим, от «Небесной грации» выступают не только российские гимнастки. Это уникальная возможность для спортсменок через «Небесную грацию» попасть на такой турнир. Алина — в своей тарелке, ее советы уникальные. Понятно, что все девочки слушают ее очень внимательно. Поздравляю ее, потому что ее девочки выступают блестяще, — передает слова Батыршиной корреспондент «Матч ТВ».

Кабаева — олимпийская чемпионка‑2004 и бронзовый призер Игр‑2000 в индивидуальном многоборье, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы.

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