Попова рассказала, как усложнила себе программу без согласования с Винер

Российская гимнастка Анна Попова, победившая в упражнении без предмета на Играх БРИКС в Казани, заявила, что усложнила себе программу по ходу выступления, но президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер не знала об этом.

© Всероссийская Федерация Художественной Гимнастики / Дмитрий Корнев

Попова получила за выступление 40,500 балла. Второй стала белоруска Дарья Веренич (39,800), третьей — Вилана Савадян из Узбекистана (39,350).

— Тут потрясающая и крутая атмосфера. Живая поддержка. Наверное, это самое крутое, что можно найти в жизни. Таких ощущений я нигде больше не найду. Я довольна своим результатом, потому что я готовилась всего неделю. Ирина Александровна довольна, соответственно, я тоже.

— Как вам уровень соперничества?

— Соперники достойные. Могу сказать, что страны подтягиваются и на месте никто не стоит. Я не думаю об оценках, я соревнуюсь сама с собой. Но когда я услышала оценку без предмета, то поняла, что нужно что‑то делать. Я на ходу прибавляла в упражнении элементы. Я решила и сказала себе: «Почему нет? Отдыхать уже буду за ковром».

— Ирина Александровна одобрила?

— Она не знала.

— Что‑то можно делать без ее согласования?

— Я делала. Почему нет?

— Какой была ее реакция после выступления?

— Сказала «молодец» и похвалила, — передает слова Поповой корреспондент «Матч ТВ».

Игры БРИКС в Казани завершатся в воскресенье.

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