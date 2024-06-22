Попова рассказала, как усложнила себе программу без согласования с Винер

Гимнастка Попова рассказала, как усложнила себе программу на Играх БРИКС без согласования с Винер
Российская гимнастка Анна Попова, победившая в упражнении без предмета на Играх БРИКС в Казани, заявила, что усложнила себе программу по ходу выступления, но президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер не знала об этом.
Попова получила за выступление 40,500 балла. Второй стала белоруска Дарья Веренич (39,800), третьей — Вилана Савадян из Узбекистана (39,350).
— Тут потрясающая и крутая атмосфера. Живая поддержка. Наверное, это самое крутое, что можно найти в жизни. Таких ощущений я нигде больше не найду. Я довольна своим результатом, потому что я готовилась всего неделю. Ирина Александровна довольна, соответственно, я тоже.
— Как вам уровень соперничества?
— Соперники достойные. Могу сказать, что страны подтягиваются и на месте никто не стоит. Я не думаю об оценках, я соревнуюсь сама с собой. Но когда я услышала оценку без предмета, то поняла, что нужно что‑то делать. Я на ходу прибавляла в упражнении элементы. Я решила и сказала себе: «Почему нет? Отдыхать уже буду за ковром».
— Ирина Александровна одобрила?
— Она не знала.
— Что‑то можно делать без ее согласования?
— Я делала. Почему нет?
— Какой была ее реакция после выступления?
— Сказала «молодец» и похвалила, — передает слова Поповой корреспондент «Матч ТВ».
Игры БРИКС в Казани завершатся в воскресенье.
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