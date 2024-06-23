Губерниев о конкуренции на играх БРИКС: с Олимпиадой не будем даже сравнивать

Российский журналист Дмитрий Губерниев заявил, что не стоит сравнивать конкуренцию на Олимпиаде и Играх БРИКС, передает Metaratings.ru.

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«Конкуренцию даже сравнивать не будем с Олимпийскими играми. Это очевидно всем. Но главное было загрузить спортсменов. Есть отдельные сильные соперники из-за рубежа, но в целом конкуренция слабая», — сказал Губерниев.



Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий, в том числе при соблюдении нейтрального статуса для спортсменов.