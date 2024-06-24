Соревнования на открытой воде на ОИ-2024 под угрозой срыва

Соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде находятся под угрозой срыва в связи с качеством воды в Сене. Образцы для проверки, взятые 16 июня, выявили в реке кишечную палочку.

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«Образцы из Сены, которые мы получили этим летом, не соответствуют стандартам. Качество воды остаётся плохим из-за дождя, сильного стока, небольшого количества солнечного света и температуры ниже нормы», — приводит слова префекта Парижского региона Марка Гийома Inside the games.



Под угрозой также и открытие Олимпийских игр в Париже, которое должно было проходить на Сене.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Очистка Сены для подготовки к соревнованиям на открытой воде началась задолго до всего остального, потому что эта река является одной из самых загрязнённых в Европе в связи с отходами, которые туда регулярно попадают. В доказательство чистоты мэр Парижа Анн Идальго и президент Франции Эммануэль Макрон обещали искупаться в водоёме перед Олимпиадой, однако недавно стало известно, что Идальго эту идею отложила.