Губерниев: многим нашим «бесхребетным» пловцам нужно брать пример с Ефимовой

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на непопадание пловчихи Юлии Ефимовой на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция). RT на русском

«Юлия Ефимова просто молодец, легенда нашего плавания и настоящий боец! Многим бесхребетным российским спортсменам просто необходимо брать пример с Юлии Ефимовой! Со всех точек зрения…» – написал комментатор Губерниев в телеграм-канале. Sports.ru

Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова получила нейтральный статус. Она выступила на чемпионате Багамских островов, где попыталась отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже, но неуспешно. Чемпионат.com