У 20 стран на Играх БРИКС в Казани не было заявлено ни одного участника.

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Это Алжир, Боливия, Ботсвана, Великобритания, Венгрия, Германия, Испания, Мавритания, Мексика, Парагвай, Перу, Португалия, Пуэрто-Рико, Южная Корея, Словакия, Того, Хорватия, Чили, Швейцария, Эсватини.

За Францию была заявлена только гимнастка Виктория Перисик, которая еще в 2023-м выступала за Россию. У многих других стран в составах заявлены по 1-2 спортсмена, причем часто даже не указаны виды спорта, в которых они выступают.

От Италии и Японии выступали только брейкдансеры.

Всего на сайте турнира указаны 90 стран-участниц соревнований. Медали на Играх БРИКС завоевали спортсмены из 38 стран. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 509 наград, 266 из которых – золотые.