Получившая нейтральный статус всадница Гинева не поедет на Олимпиаду-2024

Получившая нейтральный статус российская всадница Валерия Гинева не могла претендовать на участие в Олимпийских играх в Париже. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта России (ФКСР). Там уточнили, что Гинёва является спортсменкой «второго эшелона».

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В организации также отметили, что ни один из четырёх спортсменов, которые ранее получили нейтральный статус, не поедут на Олимпиаду в Париже.

Сегодня, 25 июня стало известно, что Валерия Гинёва получила нейтральный статус от Международной федерации конного спорта (FEI). Теперь спортсменка может выступать на международных стартах без флага и гимна, сообщает ТАСС. Кроме неё такой статус имеют Александра Изместьева, Алексей Мащенков, Анна Сущева и Алексей Тюшкевич.