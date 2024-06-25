Белорусский борец высказался о недопуске на Олимпиаду-2024

Серебряный призёр Олимпиады-2020 белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов отреагировал на отсутствие своей фамилии в списках допущенных до ОИ-2024 спортсменов. Вольник выложил пост в социальных сетях на английском языке. Ранее МОК раскрыл имена спортсменов, которые соответствуют критериям нейтральности.

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«Это самое необоснованное и мерзкое решение против меня со стороны Олимпийского комитета», — написал спортсмен.



Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 10 российских борцов. Среди них не оказалось двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова и бронзового призёра Игр Артура Найфонова.