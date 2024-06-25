Велогонка и велофестиваль «La Strada» пройдут в Москве

30 июня в Москве состоится масштабное событие для всех любителей велоспорта — «La Strada» от «Лиги Героев», организатора спортивных массовых мероприятий. Около 4 000 участников выйдут на старт, чтобы проехаться по живописным маршрутам на свободных от машин улицах.

© «Лига Героев»

Участникам велозаезда будет доступно три дистанции в формате велогонки: на 20К, 40К или 80К. В этой категории участников ждет профессиональное судейство и строгий регламент, а также борьба за титул чемпиона La Strada. Принять участие в гонке может любой желающий старше 18 лет.

Участники всех дистанций начнут велозаезд у большой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники», там же будет располагаться и финиш всех дистанций, а также фан-зона мероприятия с развлекательными активностями от партнеров, DJ-сетами, местами для отдыха и восстановления. Маршруты велозаезда пройдут по перекрытым для автомобильного движения улицам с видами на достопримечательности города: набережные Москвы-реки, Киевскую площадь, Красную площадь, Храм Христа Спасителя и другие знаковые места.

После прохождения дистанции все участники велогонки получат уникальные медали финишеров. Победителей и призеров велозаезда ожидает праздничная церемония награждения с кубками, дипломами и подарками от спонсоров.

В рамках велогонки «La Strada» в Москве также пройдет Чемпионат СМИ для журналистов и представителей медиасообщества. Участники будут соревноваться в отельном кластере на дистанции 20К. По итогам Чемпионата будут определены победители и призеры среди мужчин и женщин, каждый из которых получит кубок и подарки от партнеров мероприятия.