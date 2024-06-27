Рекордсменка мира по плаванию принципиально отказалась от участия в ОИ в Париже

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова рассказала о решении пропустить Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция). RT на русском

«Считаю критерии по допуску неприемлемыми. Если кто‑то считает, что я могла бы передумать из‑за предложенных призовых, из‑за того, что другие решили пройти этот путь и выступить… Но я ведь принимала решение исходя из своих духовных, моральных приоритетов, в силу своих убеждений относительно той самой системы допуска, а не из‑за каких‑то других факторов», — отметила она. Матч ТВ

«Ситуация с нашим допуском длится уже довольно долго, на протяжении всего этого периода, думая о международной ситуации и обо всем этом в целом, я считаю, что приняла взвешенное решение. Оно обдумывалось тысячу раз», — добавила спортсменка. Sports.ru