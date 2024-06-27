Российская гандболистка вошла в список лучших европейских игроков сезона

Европейская федерация гандбола (EHF) признала россиянку Анну Вяхиреву лучшей правой полусредней в сезоне-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба EHF.

В минувшем сезоне Вяхирева, выступающая за норвежский клуб "Вайперс", стала лучшим снайпером Лиги чемпионов, забив 113 голов в ворота соперниц. Также в список номинантов попала россиянка Валерия Маслова, игравшая за французский "Брест".

Вяхиревой 29 лет, она выступает за "Вайперс" с 2022 года, выиграв с клубом в сезоне-2022/23 Лигу чемпионов. Также спортсменка играла за "Ростов-Дон", "Астраханочку" и звенигородскую "Звезду". В составе сборной России выиграла золотую и серебряную награды Олимпийских игр, а также бронзовую медаль чемпионата мира и серебро первенства Европы.