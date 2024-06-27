Главный тренер сборной России по греко‑римской борьбе не получил допуск на ОИ

Главный тренер сборной России по греко‑римской борьбе Гоги Когуашвили не получил допуск на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

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«У меня лично как у главного тренера сборной по греко‑римской борьбе нет допуска на Олимпиаду. Последние два года у меня не было доступа ни к каким международным соревнованиям, я, можно сказать, мог находиться только в разминочном секторе. У меня не было аккредитации, официального доступа на Олимпийские игры в Париже нет и сейчас. Верим, что что‑то изменится, это было бы хорошо. Самое главное, что мы смогли отправить в Париж нашего представителя, который будет профессионально разминать, готовить, выводить борцов на соревнования. Готовность наших ребят очень важна. Было бы хорошо поехать полным составом, но имеем то, что имеем. Думаю, команда и в таких условиях выступит достойно», — приводит слова Когуашвили «Матч ТВ».



Международный олимпийский комитет (МОК) ранее назвал имена 14 российских спортсменов, которые по состоянию на 15 июня получили нейтральный статус для выступления на Играх‑2024. Среди них два представителя греко‑римской борьбы — Алан Остаев и Магомед Муртазалиев.