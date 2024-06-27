Стало известно, кто исполнит песню на закрытии Олимпиады в Париже

Французская кинозвезда Марион Котийяр выступит на церемонии закрытия Олимпиады в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Котийяр исполнит песню My Way.

Актриса прославилась после фильма "Жизнь в розовом цвете" (La mome, 2007), в котором она исполняла роль королевы французского шансона Эдит Пиаф. Котийяр получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль в этой картине. Всего на ее счету роли в 92 фильмах.

Песня My Way, наиболее известная в исполнении Фрэнка Синатры, популярна во Франции и в оригинальной версии, авторами которой стали композитор Жак Рево и певец Клод Франсуа. Пока неясно, в какой версии - оригинальной или англоязычной - песня прозвучит на закрытии Олимпиады.

Выступить на церемонии открытия Игр приглашена певица Айя Накамура. Ожидается, что она исполнит песню из репертуара Пиаф.

Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа.