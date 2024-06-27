МОК обновил список допущенных до Олимпиады в Париже россиян
Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал новый список допущенных до участия в летних Играх-2024 в Париже россиян.
В него вошли восемь теннисистов, среди которых Даниил Медведев и Андрей Рублев. В гребле, стрельбе и современном пятиборье представителей России на Играх не будет.
Ранее МОК высказался о возможности для российских спортсменов общаться с представителями СМИ на Играх. В организации заявили, что ограничений на общение индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) со СМИ не будет.
Ранее МОК опубликовал имена первых 14 российских спортсменов, допущенных до выступления на Играх в качестве нейтральных атлетов. В их числе было 10 представителей спортивной борьбы.