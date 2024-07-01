Американка Маклафлин побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами

24-летняя американская легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.

В финале национального отборочного турнира США к Олимпийским играм — 2024 в Париже спортсменка преодолела дистанцию за 50,65, что является лучшим результатом в истории. Прежний мировой рекорд — 50,68 — также принадлежал Маклафлин.

Сидни Маклафлин является единственной бегуньей в мире, которая смогла преодолеть дистанцию 400 метров с барьерами с временем менее 51 секунды. На Олимпиаде-2020 в Токио спортсменка завоевала две золотых медали — на дистанции 400 метров с барьерами, а также в составе эстафетной команды США в забеге 4х400 метров, в рамках которого она бежала первый этап.