Глава Федерации спортивной борьбы России оценил решение дзюдоистов по ОИ

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили посчитал верным решение дзюдоистов не ехать на Олимпиаду в Париже. Его цитирует «Матч ТВ».

«Решение федерации дзюдо — это мужественный и благородный поступок. Наши дзюдоисты достойно прошли все этапы и завоевали право участвовать в Олимпиаде. Считаю, что они с гордо поднятой головой приняли данное решение», — сказал Мамиашвили.



При этом Мамиашвили заявил, что если российских спортсменов не хотят видеть на международных турнирах, то страна, наоборот, должна сделать все, чтобы быть обеспечить их присутствие там.

«Надо костьми лечь, но быть там», — отметил глава ФСБР.



Ранее стало известно, что российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде-2024. Причиной стали условия допуска от Международного олимпийского комитета, из-за которых из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, до участия в Олимпиаде были допущены только четверо.