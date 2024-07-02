Кто от России допущен на Олимпиаду-2024 в Париж: 26 человек, теннисисты Медведев и Андреева, каноист Петров официально подтвердили участие, список обновляется
Международный олимпийский комитет (МОК) назвал россиян, допущенных до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе.
Список будет обновляться – на данный момент в него входят 26 человек (без учета официально отказавшихся от участия, но включая тех, кто еще не подтвердил его).
Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Ниже представлен список МОК от 1 июля.
Борьба (11 мужских квот, 5 женских квот)
- Начын Монгуш
- Шамиль Мамедов
- Арслан Багаев
- Абдулла Курбанов
- Алан Остаев
- Магомед Муртазалиев
- Наталья Малышева
- Алина Касабиева
- Елизавета Петлякова
- Вероника Чумикова (отказалась)
Велоспорт (1 мужская квота, 2 женские)
- Тамара Дронова
- Алена Иванченко
- Глеб Сырица
- Александр Власов (отказался)
Гребля на каноэ (2 мужские квоты, 0 женских)
- Алексей Коровашков (участие не подтверждено)
- Захар Петров
Дзюдо (7 мужских квот, 5 женских)
- Махмадбек Махмадбеков (участие не подтверждено)
- Валерий Ендовицкий (участие не подтверждено)
- Элис Старцева (участие не подтверждено)
- Дали Лилуашвили (участие не подтверждено)
Федерация дзюдо России отказалась отправлять спортсменов.
Прыжки на батуте (0 мужских квот, 1 женская)
- Анжела Бладцева
Теннис (4 мужских квоты, 4 женских)
- Даниил Медведев
- Роман Сафиуллин
- Екатерина Александрова
- Мирра Андреева
- Павел Котов
- Диана Шнайдер
- Анастасия Потапова (участие не подтверждено)
- Дарья Касаткина (отказалась)
- Андрей Рублев (отказался)
- Карен Хачанов (отказался)
- Людмила Самсонова (отказалась)
- Анна Калинская (отказалась)
На данный момент ни один российский спортсмен не получил допуск в тхэквондо, несмотря на наличие квот.
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Кто от России допущен на Олимпиаду-2024 в Париж: 26 человек, теннисисты Медведев и Андреева, каноист Петров официально подтвердили участие, список обновляется