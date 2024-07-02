Кто от России допущен на Олимпиаду-2024 в Париж

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал россиян, допущенных до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Список будет обновляться – на данный момент в него входят 26 человек (без учета официально отказавшихся от участия, но включая тех, кто еще не подтвердил его).

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Ниже представлен список МОК от 1 июля.

Борьба (11 мужских квот, 5 женских квот)

Начын Монгуш

Шамиль Мамедов

Арслан Багаев

Абдулла Курбанов

Алан Остаев

Магомед Муртазалиев

Наталья Малышева

Алина Касабиева

Елизавета Петлякова

Вероника Чумикова (отказалась)

Велоспорт (1 мужская квота, 2 женские)

Тамара Дронова

Алена Иванченко

Глеб Сырица

Александр Власов (отказался)

Гребля на каноэ (2 мужские квоты, 0 женских)

Алексей Коровашков (участие не подтверждено)

Захар Петров

Дзюдо (7 мужских квот, 5 женских)

Махмадбек Махмадбеков (участие не подтверждено)

Валерий Ендовицкий (участие не подтверждено)

Элис Старцева (участие не подтверждено)

Дали Лилуашвили (участие не подтверждено)

Федерация дзюдо России отказалась отправлять спортсменов.

Прыжки на батуте (0 мужских квот, 1 женская)

Анжела Бладцева

Теннис (4 мужских квоты, 4 женских)

Даниил Медведев

Роман Сафиуллин

Екатерина Александрова

Мирра Андреева

Павел Котов

Диана Шнайдер

Анастасия Потапова (участие не подтверждено)

Дарья Касаткина (отказалась)

Андрей Рублев (отказался)

Карен Хачанов (отказался)

Людмила Самсонова (отказалась)

Анна Калинская (отказалась)

На данный момент ни один российский спортсмен не получил допуск в тхэквондо, несмотря на наличие квот.