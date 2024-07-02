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Кто от России допущен на Олимпиаду-2024 в Париж: 26 человек, теннисисты Медведев и Андреева, каноист Петров официально подтвердили участие, список обновляется

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал россиян, допущенных до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Кто от России допущен на Олимпиаду-2024 в Париж
© РИА Новости

Список будет обновляться – на данный момент в него входят 26 человек (без учета официально отказавшихся от участия, но включая тех, кто еще не подтвердил его).

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа. Ниже представлен список МОК от 1 июля.

Борьба (11 мужских квот, 5 женских квот)

  • Начын Монгуш
  • Шамиль Мамедов
  • Арслан Багаев
  • Абдулла Курбанов
  • Алан Остаев
  • Магомед Муртазалиев
  • Наталья Малышева
  • Алина Касабиева
  • Елизавета Петлякова
  • Вероника Чумикова (отказалась)

Велоспорт (1 мужская квота, 2 женские)

  • Тамара Дронова
  • Алена Иванченко
  • Глеб Сырица
  • Александр Власов (отказался)

Гребля на каноэ (2 мужские квоты, 0 женских)

  • Алексей Коровашков (участие не подтверждено)
  • Захар Петров

Дзюдо (7 мужских квот, 5 женских)

  • Махмадбек Махмадбеков (участие не подтверждено)
  • Валерий Ендовицкий (участие не подтверждено)
  • Элис Старцева (участие не подтверждено)
  • Дали Лилуашвили (участие не подтверждено)

Федерация дзюдо России отказалась отправлять спортсменов.

Прыжки на батуте (0 мужских квот, 1 женская)

  • Анжела Бладцева

Теннис (4 мужских квоты, 4 женских)

  • Даниил Медведев
  • Роман Сафиуллин
  • Екатерина Александрова
  • Мирра Андреева
  • Павел Котов
  • Диана Шнайдер
  • Анастасия Потапова (участие не подтверждено)
  • Дарья Касаткина (отказалась)
  • Андрей Рублев (отказался)
  • Карен Хачанов (отказался)
  • Людмила Самсонова (отказалась)
  • Анна Калинская (отказалась)

На данный момент ни один российский спортсмен не получил допуск в тхэквондо, несмотря на наличие квот.

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