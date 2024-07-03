Коротышкин: Олимпийские игры без российских спортсменов теряют свою значимость

Бывший российский пловец чемпион мира (2010) и призёр Олимпийских игр 2012 года Евгений Коротышкин рассказал об отсутствии интереса к Олимпиаде — 2024 в Париже.

«Олимпийские игры без российских спортсменов для нас теряют свою значимость. Мне было бы гораздо интереснее смотреть Олимпийские игры с участием наших спортсменов», — сказал Коротышкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция). Российские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе и на определённых условиях допуска. Единственный российский пловец, который выступит на Олимпиаде — брассист Евгений Сомов, в мае этого года показавший третий результат сезона в мире на дистанции 100 м брассом– 58,72.