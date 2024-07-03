Легкоатлета-чемпиона нашли мертвым с пулевыми ранениями

Чемпион мира в прыжках в высоту, южноафриканец Жак Фрайтаг скончался в 42 лет. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

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По информации источника, на протяжении двух недель спортсмен числился пропавшим без вести. Отмечается, что его тело было найдено с множественными огнестрельными пулевыми ранениями. Полиция ЮАР инициировала расследование об убийстве.

Фрайтаг становился чемпионом мира на юниорском, молодежном и взрослом уровне. Он завоевал золото чемпионата мира в 2003 году в Париже. Легкоатлет побил рекорд Африки до 2,38 метра. Его достижение до сих пор не побито.

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