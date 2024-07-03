Тхэквондист Храмцов высказался об отстранении российских спортсменов

Тхэквондист Максим Храмцов высказался об отстранении российских спортсменов.

– Разочарование – подходящее под эту ситуацию слово?

– Я не понимаю, как можно отстранить спортсмена просто потому, что он русский. Как лишать мечты из-за паспорта?

Я шел к этому всю жизнь. И заслуженно отобрался на эту Олимпиаду. На квалификационном турнире в финале мне в первом раунде сломали челюсть и отправили в глубокий нокдаун...

– Да ладно?

– Но я так хотел, что сумел собраться, вытащил второй и третий раунды – и победил. Вот так мне досталась олимпийская лицензия. А потом ее хлоп – и забрали. Просто так.

– Лыжник Сергей Устюгов после недопуска в Пхенчхан-2018 сказал, что разочарован в олимпийском движении и для него теперь чемпионаты мира интереснее. Есть такое?

– Ненависти к самому олимпийскому движению у меня нет. Я не ассоциирую его с теми людьми, которые принимали это решение. Их я не видел и не знаю. Что на них злиться? Они делают то, что им выгодно.

Но Олимпийские игры – мечта каждого спортсмена. Сергей Устюгов считает вот так, и чемпионаты мира в каком-то плане действительно сложнее – там больше участников, больше раундов. Но…

– При этом Сергей в Пекине-2022 все-таки победил в эстафете. Есть вариант, что и ты останешься на 4 года и всем все докажешь?

– Пока не могу сказать точно. Потому что прямо сейчас желания вообще нет. Возможно, оно появится. Но каких-либо заявлений делать не готов, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.