Дзюдоист Махмадбеков принял приглашение МОК выступить на Олимпиаде

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков принял приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщается на сайте организации.

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Ранее МОК допустил четырех дзюдоистов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе, хотя российские спортсмены завоевали 12 лицензий. Позже президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик сообщил «Матч ТВ», что российские дзюдоисты не выступят в Париже.

Игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.