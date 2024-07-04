Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением, в котором опроверг сообщения о возможной отмене летних Олимпийских игр‑2024 в Париже.

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы. По данным журнала Le Point, президент МОК Томас Бах скептически настроен из‑за политической ситуации во Франции и начал рассматривать возможность отмены или переноса Игр.

— Очевидно, что это часть продолжающейся кампании дезинформации против Франции, МОК и его президента, а также Олимпийских игр. Это не имеет никакой фактической основы. Президент МОК и все олимпийское движение с большим нетерпением ждут великолепных Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые начнутся с церемонии открытия 26 июля, — говорится в заявлении пресс‑службы МОК.



В феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в международных турнирах. Позднее рекомендации были смягчены, а в декабре 2023‑го Бах заявил, что организация допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до летних Игр‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе. Атлеты смогут выступать в Париже без флага, гимна и других национальных символов.

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Летние Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.