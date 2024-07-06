Тарасова прокомментировала решение российских борцов по Олимпиаде

Ответственность за решение российских борцов отказаться от выступления на Олимпийских играх в Париже лежит на плечах руководства и тренеров национальной федерации, оценивать его со стороны бессмысленно. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) в субботу совместно с тренерами и спортсменами приняла решение отказаться от участия в Олимпиаде, поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) нарушил спортивный принцип отбора на соревнований.

"Они все решили не ехать на Олимпийские игры, это их вопрос, ко мне он не имеет отношения. Почему я должна высказывать борцам свое мнение по этому поводу? Они моего мнения не спрашивали. Я известный человек, зачем мне рассказывать, что им делать? У них есть педагогический совет и есть тренеры, которые знают, что им делать", - сказала Тарасова. "Сожалею ли я об этом? Я сожалею, что погода два дня была такой, что у меня голова болела", - отметила собеседница агентства.



МОК пригласил на Олимпиаду 10 российских борцов, несмотря на 16 завоеванных лицензий. Среди атлетов не было двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, а также победителей Олимпиады в Токио Заура Угуева, Заурбека Сидакова, Мусы Евлоева и бронзового призера Игр Артура Найфонова.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.