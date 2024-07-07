Велогонщику выписали штраф за поцелуй с женой на «Тур де Франс»

Руководство Международного союза велосипедистов выписало штраф в размере 200 швейцарских франков (19,6 тыс. рублей) велогонщику Жюльену Бернару за поцелуй с женой во время гонки «Тур де Франс». Об этом пишет Independent.

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По данным портала, маршрут гонки проходил недалеко от дома Бернара в Бургундии. Жена Марго и друзья вышли к трассе с тем, чтобы поддержать спортсмена.

Когда гонщик преодолел подъем у Нюи-Сен-Жорж, друзья выбежали к нему с плакатами, на которых были слова поддержки, а жена улучила момент и быстро поцеловала Жюльена.

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За «неподобающее или ненадлежащее поведение во время гонки и нанесение ущерба имиджу спорта» представители союза выписали гонщику штраф.

Бертран искренне извинился за то, что «нанес ущерб имиджу своего спорта», но отметил, что такой момент бывает раз в жизни. Он добавил, что если бы они были чаще, то он не отказался бы платить штраф хоть каждый день.