Украинка Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. В воскресенье Магучих преодолела планку на высоте 2,10 метра.

Рекорд 22‑летней спортсменки подлежит ратификации со стороны Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Ранее лучшее достижение принадлежало болгарке Стефке Костадиновой, которая в августе 1987 года показала результат 2,09 м. Магучих — чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио.