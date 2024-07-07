Российский пловец: мэр Парижа не ждет россиян, но нужно ехать и побеждать

Российский пловец призёр чемпионатов мира и Европы Никита Коновалов прокомментировал решение спортивных федераций отказаться от участия в Олимпиаде-2024.

«Когда спортсмены приезжают на соревнования, они тоже борются с дискриминацией. Мэр Парижа сказала, что не ждёт россиян на Олимпиаде. Это тоже проявление нацизма, с которым надо бороться, просто в другой форме. Нужно ехать и побеждать. Патриотизм – это состояние души, а не флаг и гимн. Многие федерации заявляют, что ехать на Олимпиаду не надо. А мнение самих спортсменов у нас не учитывается. Но они и не могут пойти против системы. В противном случае, спортсмены могут оказаться в чёрных списках, лишиться дохода, не попасть на сборы», – сказал Коновалов Metaratings.ru



Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе.