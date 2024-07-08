Российский велогонщик Александр Власов снялся с «Тур де Франс»

Российский велогонщик Александр Власов досрочно прекратил борьбу на многодневке «Тур де Франс» из-за травмы.

Вчера, 7 июля, во время гонки 9-го этапа, Власов получил перелом лодыжки после падения. Россиянин смог вернуться в гонку и закончить ее с травмой. Он занял 11-е место. На «Тур де Франс» — 2024 Власов выступал в составе команды Red Bull BORA Hansgrohe.

Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

В июне Власов ранее отказался от участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция), на которые был допущен. Александр объяснил это решение плотным графиком и тем, что профиль гонки на Играх не очень ему подходит.