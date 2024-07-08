Сорокин ушел с поста гендиректора оргкомитета Игр Дружбы

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин заявил о том, что покидает свой пост и намерен сосредоточиться на международном аспекте соревнований. Об этом пишет РИА Новости.

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«Пост генерального директора покидаю, проект не покидаю. Принято совместное решение, что я сосредоточусь на международном аспекте Игр как крайне важном», - заявил он.



По словам Сорокина, имя нового гендиректора оргкомитета будет объявлено на этой неделе.

Ранее МОК призвал страны отказаться от участия в Играх дружбы. Директор департамента комитета по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод подчеркнул, что необходимо «проявлять осторожность» в отношении соревнований.

Всемирные Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя состязания по 33 летним видам спорта. Призовой фонд составит 4,6 млрд рублей. При этом в СМИ появились сообщения, что в оргкомитете обсуждается вопрос о переносе турнира на 2025 год.