Мамиашвили заявил, что никто из допущенных борцов не изъявил желания поехать на ОИ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что никто из допущенных борцов не хочет участвовать в Олимпийских играх. RT на русском

«Девушки и мужчины вправе самостоятельно принимать решение о поездке на Олимпиаду, но пока они солидарны с позицией федерации. Каждый по своим причинам принимает решение, пока мы не имеем ни одного официального запроса о том, что кто‑то из борцов желает поехать в Париж», — заявил он. Матч ТВ

6 июля стало известно, что российские борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказались выступать на Олимпиаде. Газета.Ru