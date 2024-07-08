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Мамиашвили заявил, что никто из допущенных борцов не изъявил желания поехать на ОИ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что никто из допущенных борцов не хочет участвовать в Олимпийских играх. RT на русском

«Девушки и мужчины вправе самостоятельно принимать решение о поездке на Олимпиаду, но пока они солидарны с позицией федерации. Каждый по своим причинам принимает решение, пока мы не имеем ни одного официального запроса о том, что кто‑то из борцов желает поехать в Париж», — заявил он. Матч ТВ

6 июля стало известно, что российские борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказались выступать на Олимпиаде. Газета.Ru

Мамиашвили заявил, что никто из допущенных борцов не изъявил желания поехать на ОИ
© РИА Новости
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