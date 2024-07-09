Кабаева прокомментировала слух о том, что лоббирует отказ от участия россиян в ОИ

Алина Кабаева опровергла, что лоббирует отказ от участия россиян в Олимпиаде.

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Слова Кабаевой опубликованы на сайте международной ассоциации клубов «Небесная грация», которую возглавляет экс-гимнастка.

Ранее федерации борьбы и дзюдо России отказались от участия в Олимпийских играх в Париже, так как сильнейших спортсменов не допустил Международный олимпийский комитет (МОК).