Кабаева прокомментировала слух о том, что лоббирует отказ от участия россиян в ОИ

Алина Кабаева: «Участие или неучастие российских спортсменов в Олимпийских играх должно определяться Минспортом и ОКР»
Алина Кабаева опровергла, что лоббирует отказ от участия россиян в Олимпиаде.
Слова Кабаевой опубликованы на сайте международной ассоциации клубов «Небесная грация», которую возглавляет экс-гимнастка.
Ранее федерации борьбы и дзюдо России отказались от участия в Олимпийских играх в Париже, так как сильнейших спортсменов не допустил Международный олимпийский комитет (МОК).
«В преддверии Олимпийских игр в сети распространяется информация о том, что Алина Кабаева «активно лоббирует отказ от участия российских спортсменов в Олимпиаде». Олимпийская чемпионка опровергла данные сообщения и заявила: «Участие или неучастие российских спортсменов в Олимпийских играх должно определяться Минспортом и Олимпийским комитетом России», – говорится в сообщении пресс-службы.
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