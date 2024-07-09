Мамиашвили: «У меня нет информации по участию Мамедова в Олимпиаде»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил «Матч ТВ», что не располагает окончательной информацией по участию бронзового призера чемпионата мира по вольной борьбе Шамиля Мамедова в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) отмечено, что Мамедов принял приглашение МОК выступить в столице Франции. Однако на прошлой неделе Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) объявила, что российские борцы не поедут на Олимпийские игры.

— У меня пока нет окончательной информации по участию Шамиля в Олимпиаде. Ну примет он участие и примет. Мне трудно залезть ему в мозг и понять, что он считает правильным, — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».



Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.