Российские каноисты не смогут использовать свои лодки на Олимпиаде в Париже. Они получат инвентарь на месте
Российские каноисты не смогут использовать свой инвентарь на Олимпиаде в Париже.
Они получат лодки на месте.
Об этом рассказал старший тренер сборной России по гребле на каноэ Владимир Логинов.
МОК допустил к Олимпиаде трех российских гребцов: Алексея Коровашкова, Захара Петрова и Олесю Ромасенко.
«Планируем, что спортсмены вылетят на Олимпиаду в Париж в первых числах августа, потому что 6 августа у нас будет уже первая гонка. Что касается доставки инвентаря, то обычно мы всегда возим свои лодки и выступаем на них. А сейчас в Париже придется как-то приспосабливаться, что также вызовет небольшие трудности, но я думаю, что это решаемая проблема. Будем договариваться с производителями лодок, чтобы они нам предоставили инвентарь уже на месте», – сказал Логинов.
Назаров о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР: «Лига не будет зависеть от политических решений ИИХФ. Увидим популяризацию ВХЛ и ЖХЛ под юрисдикцией ФХР»
МИД Китая: «США продолжают разжигать беспочвенную шумиху и нападать на международные организации с целью оклеветать выдающихся китайских спортсменов»
Дэйли о трансферном соглашении с КХЛ: «Не рассматриваем заключение нового договора. НХЛ уважает контракты в других лигах, вне зависимости от наличия меморандума»