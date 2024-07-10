Российские каноисты не смогут использовать свои лодки на Олимпиаде

Российские каноисты не смогут использовать свой инвентарь на Олимпиаде в Париже.

Они получат лодки на месте.

Об этом рассказал старший тренер сборной России по гребле на каноэ Владимир Логинов.

МОК допустил к Олимпиаде трех российских гребцов: Алексея Коровашкова, Захара Петрова и Олесю Ромасенко.