В Кремле объяснили, почему часть российских спортсменов не поедет на Олимпиаду

Каждый допущенный к Олимпиаде в Париже российский спортсмен должен принять решение о поездке самостоятельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости Спорт.

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«Это решение каждого спортсмена. Спортсмен принимает самостоятельно такие решения», - пояснил официальный представитель Кремля.



Летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В Международном олимпийском комитете (МОК) решили допускать россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий: участие в нейтральном статусе (без флага и гимна), спортсмен не должен быть связан с армией и органами безопасности своих стран, а также не поддерживать публично проведение спецоперации.

Была учреждена Индивидуальная нейтральная комиссия по проверке права россиян и белорусов (AINERP) участвовать в Олимпийских играх в Париже. Также проверялись права вспомогательного персонала. Комиссия могла пользоваться информацией из различных источников. Всего приглашение Международного олимпийского комитета для участия в Играх‑2024 приняли шестнадцать российских спортсменов.