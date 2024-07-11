Россиянин попал в заявочный список международной федерации борьбы на ОИ

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2023 российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов примет участие в Олимпийских играх в Париже. Он вошёл в заявочный список Международной федерации спортивной борьбы, состоящий из 97 вольников.

© Пресс-служба United World Wrestling

Ранее сборные России спортивной борьбе публично отказались от участия в Играх на условиях Международного олимпийского комитета, но Мамедов принял приглашение от МОК выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе. Борец соревнуется в категории до 65 кг. Этот факт примечателен тем, что напротив имён других российских борцов на сайте МОК указано, что они сначала приняли приглашения, а впоследствии их отклонили.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допущенным россиянам там будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.