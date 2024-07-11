Допущенная до Олимпиады прыгунья на батуте Бладцева выиграла Кубок мира

Единственная российская участница олимпийского турнира по прыжкам на батуте Анжела Бладцева выиграла Кубок мира, будучи дебютанткой соревнований среди взрослых. Она принимала участие в четырёх этапах, в которых набрала 55, 12, 60, 55 очков соответственно, что позволило ей в сумме набрать 182 очка. Это на 13 баллов лучше, чем у ближайший преследовательницы.

В серии Бладцева неплохо стартовала, но особенно хорошо ей удалось выступить на последних этапах, завоевав золото и серебро. Это позволило россиянке завоевать титул чемпионки среди женщин.

Отметим, что на втором месте расположилась другая российская спортсменка — Яна Лебедева. Она отлично выступала в начале серии, но к концу уступила лидерство Бладцевой.

Напомним, 15 июня МОК опубликовал список из 14 фамилий спортсменов, допущенных к участию в будущих Олимпийских играх, который пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Как гласит официальный пресс-релиз МОК, это спортсмены, которые «получили подтверждение допуска", то есть были проверены на нейтральность специальной комиссией. В их числе, единственной в своём спорте, оказалась Анжела Бладцева.