Легкоатлетка Конева рассказала, что обрела мотивацию после Игр БРИКС

Победительница чемпионата мира 2014 года в помещении в тройном прыжке Екатерина Конева рассказала, что обрела мотивацию после Игр БРИКС.

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Первые три старта этого года дались мне достаточно сложно, потому что у меня пропала мотивация, у меня были проблемы с разбегом. Ну а после Игр БРИКС я все проанализировала и разобралась в своих проблемах. Я начала набирать обороты, и у меня все-таки появилась мотивация. А то было очень грустно и печально, когда ты приходишь на старт, а у тебя нет запала такого, рвения", — приводит слова Коневой ТАСС.



Ранее Конева высказалась о том, что ни разу за долгую карьеру не смогла принять участие в Олимпийских играх.

Напомним, Игры БРИКС – 2024 прошли с 12 по 23 июня в Казани. Сборная России в общекомандном зачёте соревнований заняла первое место, завоевав 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую медаль.