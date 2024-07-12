В Париже сочли воду реки Сены пригодной для олимпийских пловцов

Заместитель мэра Парижа Пьер Рабадан заявил, что качество воды в Сене соответствовало стандартам купания в течение 10-11 дней из последних двенадцати. Об этом сообщает Eurosport.

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Каждую неделю с начала июня мэрия Парижа и региональная префектура публикуют результаты анализа качества воды в Сене. Летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Власти города рассчитывают провести на Сене соревнования по триатлону 30-31 июля и 5 августа, а также соревнования по плаванию на открытой воде 8–9 августа.

В рамках проекта по очистке Сены был построен огромный резервуар, способный вместить грязную воду, эквивалентную 20 олимпийским бассейнам. Резервуар предназначен для сбора избыточной дождевой воды и предотвращения попадания в Сену грязных сточных вод. Стоимость проекта оценивается в 1,4 миллиарда евро.

В 2023 году тестовые соревнования по плаванию в Сене пришлось отменить из-за плохого качества воды. В самом начале июля мэрия и префектура опубликовали первые хорошие результаты: олимпийский объект (мост Александра III) соответствовал требованиям шесть дней из семи предыдущих. Однако на прошлой неделе показатели снова не соответствовали требованиям из-за большого количества осадков - уровень фекальных бактерий в реке был выше допустимого.

«Я не говорю вам, что мы очень спокойны, учитывая погоду, но у нас нет никаких опасений по поводу возможности проведения соревнований на сегодняшний день», - заявил заммэра Пьер Рабадан.



По его словам, в мэрии рассчитывают, что «дела пойдут немного лучше». В случае необходимости соревнования будут проведены «с корректировками», уточнил Рабадан.