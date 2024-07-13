Получивший допуск МОК российский борец отказался от участия в Олимпиаде

Российский борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпийских играх-2024. Об этом сообщает ТАСС.

«В субботу Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы», — заявили в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Отмечается, что спортсмен уведомил об этом Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее сообщалось, что Мамедов получил допуск от МОК и попал в заявочный лист участников Игр. Он должен был выступить в весовой категории до 65 килограммов.

6 июля ФСБР объявила об отказе представителей сборной страны от участия в Олимпиаде. Там отметили, что российская сторона не принимает неспортивный принцип отбора на Игры.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.