«Я их послал»: Плющенко отказал депутатам в просьбе бойкотировать Олимпиаду

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, что некоторые депутаты просили его подержать бойкот Олимпийских игр. Спортсмен в просьбе отказал. Соответствующее заявление он сделал в рамках лекции на VK Fest.

— Несколько депутатов позвонили, сказали: «Поддержи, чтобы наши спортсмены не ехали». Я их послал в космос. Сказал: «Ты встань на место спортсмена, ты сидишь. Это другая работа, но они каждый день тоже пашут», — рассказал фигурист.



По словам Плющенко, если есть возможность поехать на Олимпиаду хотя бы под нейтральным флагом, то этим нужно пользоваться, потому что «недруги прекрасно знают, откуда мы». Спортсмен убежден, что даже в нейтральном статусе российская команда способна демонстрировать превосходство, передает Sport24.

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13 июля стало известно, что российские телеканалы впервые за 40 лет не будут показывать Олимпийские игры. Решение связано с тем, что отечественные спортсмены смогут выступить на соревнованиях лишь в нейтральном статусе. Был вариант показа отдельных соревнований на «Матч ТВ» с участием россиян, но не на федеральном канале, а на платных. Однако этот вопрос был снят после отказа борцам, дзюдоистам и тхэквондистам в праве выступления на Играх.