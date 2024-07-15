Сколько медалей будет у России на Олимпиаде-2024? Прогноз неприятно удивляет

Выступим на уровне таких «спортивных сверхдержав», как Фиджи, Монголия и Сан-Марино. Таковы новые реалии.

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От полутора десятков российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх – 2024 в нейтральном статусе, вряд ли можно ждать чудес в плане результатов. Скорее всего, медали будут, но ничтожно мало в сравнении с тем, что Россия завоёвывала в предыдущие годы.

Если получится завоевать пять наград – это будет блестящий результат. Однако в реальности будет меньше. И сравнивать нужно будет не с Великобританией и Австралией, как в прошлые годы, а с Монголией и Фиджи.

Все российские спортсмены на Олимпиаде-2024

Прыжки на батуте. Главный шанс на золото!

Главный претендент на медаль от России вас удивит. Это батутистка Анжела Бладцева, обладательница Кубка мира – 2024, победительница этапа в Швейцарии. В активе спортсменки из Санкт-Петербурга в текущем сезоне на международных стартах есть результат за 57 баллов, а это высочайшая оценка. Больше – лишь на десятую долю балла – набирала только одна китаянка.

Да, на чемпионате России Бладцева и её главная соперница Яна Лебедева набирали и за 58 баллов. Но на Олимпиаде нужно ориентироваться на международные стандарты, а не на домашнее судейство.

Уровень спортсменки, которой за неделю до выступления в Париже исполнится 19 лет, очень высокий. И она показала его не в России, а на Кубке мира в сильнейшей конкуренции. Если Анжела сможет обойтись без грубых ошибок, то её программа позволяет рассчитывать на медаль. Сама спортсменка и её тренер Елена Федоренчик настроены на золото.

Теннис. Звёзды есть, а медали будут?

Российские теннисисты исторически хорошо выступают на Олимпийских играх. Рассчитывать на их успешные результаты можно всегда. Тем более что на Играх в Париже именно для теннисистов не поменяется вообще ничего. Они живут за границей, у них иностранные тренеры, на других турнирах они выступают абсолютно в тех же условиях, что будут во Франции.

Это в батуте до сих пор непонятно, пустят тренеров или нет, и Бладцева даже говорит, что, возможно, ей придётся просить вникнуть в азы вида спорта кого-то другого из немногочисленной команды нейтралов из России, чтобы помогать ей во время выступления. В теннисе таких проблем нет.

При этом если оценить шансы теннисистов строго и без эмоций, то заранее праздновать медаль в личном турнире точно не стоит. Даже несмотря на то что в составе сборной Даниил Медведев и полуфиналистка «Ролан Гаррос» Мирра Андреева. От юной Мирры сложно ждать стабильных выступлений, да и Медведев может как в первом круге проиграть, так и до финала дойти.

Намного больше шансов в парах и в миксте. Тем более в последний момент удалось заявить олимпийскую чемпионку Лондона-2012 Елену Веснину. Скорее всего, одну-две медали теннисисты в Париже завоюют.

Гребля, велоспорт, плавание. Шансов нет?

В остальных видах спорта, где будут участвовать нейтральные спортсмены из России, шансов на попадание в призовую тройку практически нет.

25-летний пловец Евгений Сомов, который живёт и тренируется в США, блеснул в мае на соревнованиях в Атланте, выполнив олимпийский норматив на дистанции 100 м брассом. Быстрее него в нынешнем году плыли только три спортсмена – британец Адам Пити, китаец Цинь Хайян и американец Ник Финк. Но есть ещё три-четыре пловца, которые по результатам совсем рядом. В такой конкуренции Сомову будет очень непросто бороться за медаль, и если она будет завоёвана, то это событие станет настоящей сенсацией.

Ещё большей сенсацией станут медали в гребле на байдарках и каноэ. Точнее, только в каноэ, где трое россиян с нейтральным статусом прошли сито отбора.

Захар Петров на дистанции 1000 м в каноэ-одиночке в мире ранжируется только 14-м. Конечно, сенсации возможны, но, если Петров пробьётся в олимпийский финал, это уже будет успех. Вместе с Алексеем Коровашковым он будет участвовать в каноэ-двойке на 500 м, однако это вообще квест на выживание. Дело в том, что Захар и Алексей – «однорукие», то есть держат весло с одной стороны, и кому-то придётся грести с неудобной руки. При этом нужно отметить, что Коровашков пробился на эти Олимпийские игры в паре с Иваном Штылём, но тот не прошёл через фильтрацию МОК.

Наконец, есть Олеся Ромасенко, которая выступала на Олимпиаде-2020 в женской одиночке на дистанции 200 м и заняла тогда седьмое место. Олимпийский отбор напрямую она не прошла, однако попала в Париж по системе добора, отправив письмо в МОК и международную федерацию. В рейтинге Международной федерации гребного спорта она лишь на 60-м месте.

В шоссейных велогонках ситуация, к сожалению, та же, что и в гребле. Должно случиться чудо, чтобы кто-то из тройки олимпийских участников – Тамара Дронова, Алёна Иванченко и Глеб Сырица – завоевал медаль.

Вот и получается, что объективно у нейтральных спортсменов с российским паспортом есть шансы на две-три медали. Вряд ли будет больше.

На Олимпиаде в Токио таких результатов добились, например, сборные Косова, Фиджи, Латвии, Сан-Марино и Иордании. Мы теперь рядом с ними.