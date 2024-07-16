Шубенков: «Я как‑то в Олимпийских играх немножко разочаровался»

Российский легкоатлет Сергей Шубенков в эфире передачи «Выше Олимпа» на «Матч ТВ» заявил, что немного разочаровался в Олимпийских играх.

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Шубенков является чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами. В июне на Играх БРИКС в Казани 33‑летний спортсмен занял второе место в этой дисциплине. В активе россиянина также два серебра и бронза мировых первенств, два золота и серебро чемпионатов Европы.

— Я расслабился и получаю удовольствие. Олимпиада идет без нас! Что мы с этим можем сделать?

— Кто‑то переживает.

— Согласен! Это такое событие, которое стоит того, чтобы о нем переживать, но я как‑то всё в 2016 году отпереживал, в 2021‑м добил.

— Реально вернуть форму?

— Ну, нет. В таком виде, чтобы я на рекорд Европы добежал, наверное, уже нет. А до каких‑то 13,20 (секунд) доковыряться, которые мне позволят выиграть всё в России и всё международное, что нам предстоит, — это вполне реальная история. Надо с болячками разобраться.

— Если бы сейчас были этапы «Бриллиантовой лиги», реальные международные соревнования, в тройку попадал бы там?

— Если бы при этом ничего не болело, то точно попадал бы.

— А чемпионат мира?

— Там уже постараться пришлось бы сильно, но это другая мотивация. Там бы, думаю, результаты были другие. То есть рекорд Европы на чемпионате России — в моем случае вообще никак! Я пробовал. Я всегда бежал на чемпионате Сибирского федерального округа быстрее, чем на чемпионате Алтайского края. Приезжал на чемпионат России — бежал еще быстрее там. Наоборот никогда не получалось.

— Будешь смотреть Олимпиаду?

— Нет! А что я там не видел?! А вообще я как‑то в Олимпийских играх немножко разочаровался, что ли, — рассказал Шубенков в эфире программы «Выше Олимпа. Легкая Атлетика» на «Матч ТВ».

Российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований из‑за ситуации на Украине решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.